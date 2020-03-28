İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Nablus kentlerinde 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 21:06 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:06
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Halil kentine bağlı Et-Tuvvana ve Nablus’a bağlı Kefr Kaddum beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Yahudi yerleşimcilerin Et-Tuvvana beldesinde Filistinli çobanlara taşla saldırmasına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri müdahale etti.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Kefr Kaddum beldesine baskın düzenlediği ve tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerde göz yaşartıcı ve plastik mermi kullanması sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiği kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Türkiye'ye destek olmak istiyorlar
Türkiye'ye destek olmak istiyorlar

Türkiye'ye destek olmak istiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.