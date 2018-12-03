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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

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İşgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentine bağlı Fasayil Belde Belediye Başkanı İbrahim Ebu Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin buldozerler eşliğinde beldeye baskın düzenlediğini ve yıkımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ebu Avad, İsrail askerlerinin, evleri C bölgesi olarak sınıflandırılan bölgede yer aldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını kaydetti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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