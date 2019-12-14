17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinli işçiyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli işçilere ateş açması sonucu iki kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, "iş yerlerine gitmek için" Tulkerm kentine bağlı Nezlet İsa beldesi yakınında bulunan ayrım duvarını geçmeye çalışan Filistinli işçilere ateş açtığı belirtildi.
 
İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Filistinli işçilerden birinin gerçek, diğerinin ise plastik mermi ile yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.
 
Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
 
Batı Şeria'daki Filistinli işçiler, zor ekonomik şartlar nedeniyle İsrail'de çalışmak durumunda kalıyor. İsrail ise işçilere özel çalışma belgesi alma şartı getiriyor.
 
İsrail'in bu belgeyi verme konusunda dayattığı zor kriterler de iş bulmak isteyen birçok Filistinliyi yasa dışı yollardan İsrail'e girmeye zorluyor.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da hareketli dakikalar: Polis operasyon düzenliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar: Polis operasyon düzenliyor

Hatay'da fabrikada patlama

Hatay'da fabrikada patlama

'Yapraklar, Cumhur İttifakı'nın önünde sürüklenip savrulacak'

'Yapraklar, Cumhur İttifakı'nın önünde sürüklenip savrulacak'

Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı

Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı

MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı: Beğeni yağdı

MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı: Beğeni yağdı

İstanbul'da metro seferlerinde aksama: Büyük yoğunluk var

İstanbul'da metro seferlerinde aksama: Büyük yoğunluk var

İhbar üzerine ele geçirildi: 500 bin TL değerinde

İhbar üzerine ele geçirildi: 500 bin TL değerinde

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA