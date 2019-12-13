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İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahale ettiği belirtildi.
 
Açıklamada İsrail askerlerinin 5 Filistinliyi yaraladığı belirtilirken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
 
Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.
 
El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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