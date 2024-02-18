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Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti çevresinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA18 Şubat 2024 Pazar 23:09 - Güncelleme:
İsrail askerleri işgal altındaki Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26 yaşındaki Enes Cemil Düveykat, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik askeri kontrol noktasında, işgal devletinin (İsrail) askerlerinin ateş açması sonucu şehit oldu." denildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin, Beyt Furik askeri noktası yakınlarında bulunduğu sırada Düveykat'a ateş açtığı ve ağır yaralanan Filistinli gencin kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Beyt Furik kontrol noktasını her iki yönde de kapattığı ve yoğun bir trafik sıkışıklığına neden olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi daha öldürmüştü.

Bu son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 399'a yükseldi.

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