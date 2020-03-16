İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koronavirüs test sonuçları açıklandı

star.com.tr 16 Mart 2020 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:54

Geçtiğimiz günlerde hakkında 'koronavirüs' iddiaları dolaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi, "manipülasyon" olarak nitelendirdiği iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Başbakan ve ona yakın çalışanların önlem amaçları testlerinin yapıldığı ancak, ölümcül virüsün neden olduğu hastalığın herhangi bir semptomuna rastlanmadığı belirtildi.

Ancak koronavirüs testi Netanyahu'nun siyasi rakibi merkezci Mavi ve Beyaz partinin adayı Benny Gantz tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Gantz, test ve iddiaların insanları "manipüle etmek" için kullanıldığını ileri sürdü.

Pazar günü geç saatlerde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in ofisi, Gantz'ın ülkenin neredeyse bir yıl süren siyasi çıkmazını sona erdirme amaçlı yeni bir girişimle hükümeti kurmakla görevlendirileceğini açıkladı.

Yapılan açıkalamda, "Cumhurbaşkanı yarın öğleden sonra, Benny Gantz'ı hükümeti kurma görevine atayacak." ifadelerine yer verildi.