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İsrail Başbakanı Netanyahu, Putin'le bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye gündemi ile Rus lider Putin ile bir araya geleceği açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus lider Putin ile bir araya geleceği açıklandı.
 
Bu hafta görüşmesi beklenen iki liderin toplantısı henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı ertelenmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüşeceği belirtildi.
 
İsrail, Suriye'de artan "İran tehdidine" karşı Rusya'nın da destek verdiği Esed rejimine yönelik hava saldırılarını artırarak çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.
 
İsrailli yetkililer yaptıkları açıklamada, Rusya ile Esed rejimini tehdit etmeyecek şekilde bir anlaşmanın daha önce görüşüldüğünü belirtmişti.

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