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Dünya

İsrail basını esir takası için Ramazan ayını işaret etti

İsrail ile Hamas arasında 6 haftalık bir esir takası mutabakatının ramazan ayından önce sağlanabileceğini belirtildi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 16:59 - Güncelleme:
İsrail basını esir takası için Ramazan ayını işaret etti
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Haaretz gazetesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine katılan yabancı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail ve Hamas'ın ramazan ayından önce esir takası şartlarını tamamlamaya çalıştığı kaydedildi.

Muhtemel ateşkes anlaşmasının ramazanda yürürlüğe girebileceğine işaret edilirken, İsrail'in uzun vadeli ateşkesi içerecek herhangi bir esir takası anlaşmasına varmadan önce "Han Yunus'taki saldırılarını tamamlamak belki de bu saldırıların Refah kentine uzanmasını sağlamak için zaman kazanmak istediği" ifade edildi.

İsrail ve Hamas'ın ateşkesin süresi başta olmak üzere müzakerelerde hâlâ ana konularda birbirinden uzak olduğu ayrıca Tel Aviv'in serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısını düşürmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde ayrıca, tarafların, gelecek haftalarda kamuoyu ve iç siyaseti hazırlamaya yönelik adımlar atabileceği, uluslararası toplumun ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son anda mutabakattan geri dönüp dönmeyeceğini kestiremediği ifade edildi.

Mossad Başkanı David Barnea, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır'ın da katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.

Toplantılarda, İsrail'in çatışmalara geçici bir ara verilmesi ısrarına karşı Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde bir değişiklik olmadığı" belirtilmişti.

New York Times gazetesi de Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

  • İsrail-Hamas esir takası
  • Ramazan anlaşması
  • 6 haftalık müzakere

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