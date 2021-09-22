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Dünya

İsrail basını yazdı: Gizli görüşme ortaya çıktı!

İsrail basınında yer alan bir haberde, ABD ile İsrail'in, İran ile yapılan nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde olası 'B planını' gizlice görüştüğü bildirildi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:03
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Wala News haber sitesinde yayınlanan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata'nın geçen hafta telekonferans aracılığıyla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde olası "B planının" ele alındığı ifade edildi.

Haberde, ABD tarafının, İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlanılmaması halinde Washington'un Tahran'a yönelik ilave yaptırımlar uygulayacağını vurguladığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yeni tur nükleer müzakerelerin gelecek "birkaç hafta" içinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

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