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Dünya

İsrail basınında çarpıcı iddia: ABD ile İran anlaşmayı düşüyor

ABD'nin, İran'la 'nükleer programının bazı kısımlarını dondurması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini' öngören kısmi bir anlaşma yapmayı düşündüğü ve bunu da İsrail ile Avrupa ülkelerine ilettiği iddia edildi.

AA4 Nisan 2023 Salı 02:10 - Güncelleme:
İsrail basınında çarpıcı iddia: ABD ile İran anlaşmayı düşüyor
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İsrail merkezli Walla sitesinin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, kısmi anlaşma teklifiyle ilgili, İsrail ile Avrupa ülkelerini (Almanya, Fransa ve İngiltere) bilgilendirdiği aktarıldı.

Kısmi anlaşmanın, İran'ın, uranyum zenginleştirmeyi yüzde 60 seviyesinde dondurması karşılığında Güney Kore'deki banka hesaplarında bulunan 7 milyar doların blokesinin kaldırılması gibi yaptırımların hafifletilmesini içerdiği ifade edildi.

Haberde, Amerikalıların, söz konusu teklifi arabulucular yoluyla İran'a ilettiği ancak Tahran yönetiminin bunu reddettiği ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönme talebinde ısrar ettiği belirtildi.

ABD'de İran'la kısmi anlaşmaya varılması konusunda yürütülen tartışmanın, İran'ın nükleer programıyla ilgili yaşanan krizin yönetiminde yeni bir yaklaşımı temsil ettiği ve ABD'nin, İran'ın son iki yılda nükleer programında kaydettiği ilerlemeden duyduğu endişeyi yansıttığı ifade edildi.

Walla'nın haberiyle ilgili İran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) şubat ayında yayımlanan raporunda, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 83,7 saf zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit edildiğini açıklanmıştı. İran ise uranyum zenginleştirmenin yüzde 60 oranını geçmediğini ifade etmişti.

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