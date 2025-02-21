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Dünya

İsrail basınından itiraf gibi açıklama: Dayf istihbarat üstünlüğüne sahipti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının eski Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın İsrail karşısında istihbarat üstünlüğüne sahip olduğu belirtildi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 22:16 - Güncelleme:
İsrail basınından itiraf gibi açıklama: Dayf istihbarat üstünlüğüne sahipti
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Kassam Tugayları lideri Dayf'ın "Aksa Tufanı Operasyon"'nu İsrail ordusunun hazırlıklı olmadığı teyit edilene kadar yarım saat boyunca ertelediği aktarıldı.

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Haberde, Dayf'ın operasyonu 7 Ekim 2023 sabahı saat 06.00'da başlatmayı planladığı ancak bölgede İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve tankların bulunmamasına karşın ihtiyaten operasyonu ertelediği kaydedildi.

DOĞRUDAN EMİR VERDİ

Habere göre, yarım saat sonra bölgede İsrail güçlerinin bulunmadığından emin olunmasının ardından Dayf, Hamas'ın silahlı kanadına saldırıyı gerçekleştirmeleri için doğrudan emir verdi.

İsrail tarafından alıkonan üst düzey Hamas mensuplarının Muhammed ed-Dayf'ın saldırının planlamasına ilişkin kendileriyle doğrudan temas halinde olduğu ve onun onayı olmadan operasyonun o tarihte gerçekleştirilmeyeceğini doğruladığı ifade edildi.

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İsrail ordusu ve istihbaratını saldırının önlenmesine ilişkin başarısızlıkla suçlayan haberde, Dayf'ın Aksa Tufanı Operasyonu öncesi İsrail'e karşı istihbarat üstünlüğüne sahip olduğu ve "ordunun hazır olmadığı doğrulanana kadar" beklediği aktarıldı.

Ayrıca Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Dayf'ın İsrail'in Aksa Tufanı Operasyonu'na hazırlıklı olup olmadığından emin olmak için İsrail tarafında neler olup bittiğini sorduğunu kaydetti.

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İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldürdüğünü duyurmuştu.

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında komutanları Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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