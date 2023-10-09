İbadethaneler İsrail savaş uçaklarının hedefinde! Yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi

İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı.

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basını, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 315 İsraillinin yaralandığını belirtmişti.