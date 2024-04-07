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Dünya

İsrail cezaevlerinde 38 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli yazar hayatını kaybetti

İsrail hapishanelerinde 38 yıldır tutuklu olan omurilik kanseri Filistinli yazar Velid Dakka (62) hayatını kaybetti.

AA7 Nisan 2024 Pazar 23:05 - Güncelleme:
İsrail cezaevlerinde 38 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli yazar hayatını kaybetti
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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, 1986'dan bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan kanser hastası 62 yaşındaki Velid Dakka'nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Dakka'nın İsrail cezaevi yönetiminin hasta tutuklulara yönelik uyguladığı kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrael Hayom gazetesinin haberinde ise Dakka'nın, nadir görülen bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, en eski Filistinli tutululardan olan Dakka'nın İsrailli bir askeri kaçırmak ve öldürmek suçlamasıyla 1986'dan bu yana cezaevinde olduğu aktarıldı.

- İSRAİL HAPİSHANESİNDE 38 YIL

Filistinli yazar, 1986'da İsrail askerlerine yönelik eylemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Dakka 37 yıllık cezasını 24 Mart 2023'te tamamlamış ancak "aileleriyle temasa geçmeleri için tutuklulara yardım etmeye çalıştığı" iddiasıyla cezasına iki yıl daha eklenerek keyfi şekilde cezaevinde tutulmuştu.

Filistin Esirler Cemiyeti, Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada, Aşkelon kentinde bir hastanede 12 Nisan'da ameliyat edilen Dakka'nın İsrail güçlerince yeniden alıkonulduğunu duyurmuştu.

Aralık 2022'de omurilik kanseri teşhisi konulan 62 yaşındaki Dakka'nın sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılması isteniyordu.

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