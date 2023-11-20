'İsrail, Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalışıyor'

AA muhabirine konuşan Kudra, İsrail güçlerinin, Endonezya Hastanesi'ni ölüm çemberine aldığını ve sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanenin bölgede bulunan keskin nişancılar tarafından hedef alındığını ifade etti.



Hastanenin tamamen kuşatıldığını belirten Kudra, İsrail'in roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesi'nde en az 12 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını hatırlattı.



- İsrail, Şifa Hastanesi'nde yaşananları Endonezya Hastanesi'nde tekrarlamak istiyor

Hastane içinde sağlık hizmeti verilemediği için gelecek saatlerde ölü sayısının artabileceğini söyleyen Kudra, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde yaşananları Endonezya Hastanesi'nde tekrar etmek istediğini ifade etti.



Hastanenin düşmesi durumunda kuzeyde sağlık hizmeti veren son kurumun da gideceğini vurgulayan Kudra, "İsrail, Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi Endonezya Hastanesi'ni de toplu bir mezara dönüştürmeye çalışıyor." dedi.



- GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ SON SAĞLIK KURUMU İÇİN BM'YE "ACİL YARDIM" ÇAĞRISI



Kudra, 200'den fazla sağlık personelinin, 500'ün üzerinde yaralının ve 2 binden fazla yerinden edilmiş kişinin korunması ve hastanenin hizmete devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına "acil müdahale" çağrısında bulundu.



İsrail askerlerinin, Endonezya Hastanesi'ne giriş ve çıkışları engellediğini, hastanenin servis dışı kalması için uğraştığını kaydeden Kudra, hastaneye sığınanların ve yaralıların korunması için BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve UNRWA ile iletişime geçtiklerini, bu kurumlara sorumluluklarını hatırlattıklarını aktardı.



Kudra, dünya ülkelerine, kuzeydeki hastanelerin tümünün hizmet dışı kalması durumunda bölgede sahra hastaneleri kurma çağrısı yaptı.



İsrail tankları sabah saatlerinden itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılmıştı.

