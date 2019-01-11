İsrail F-16'lar için Hırvatistan'dan özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İsrail'in Hırvatistan'a satmayı planladığı Amerikan yapımı 12 adet F-16 savaş uçağı ile ilgili 500 milyon dolarlık anlaşmayı veto etti.

F-16'lardaki Amerikan teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermeyen Washington, anlaşmanın rafa kaldırılmasını sağladı.

İsrail'in ABD vetosunu tanıyıp tanımayacağı konusunda 11 Ocak'a kada bekleyeceğini duyuran Hırvatistan hükümeti, dün itibariyle anlaşmayı resmen iptal ettiğini açıkladı.

''Bir kaybımız yok''

Perşembe günü sabahı (dün) Zagreb'de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, ''F-16 için hazırlanan anlaşma kararı Hırvatistan'a herhangi bir zarar vermedi'' dedi.

29 Mart 2018 tarihli anlaşma kararının hükümetin oy birliği ile alındığını hatırlatan Plenkoviç, ''Hiçbir satın alma sözleşmesi imzalanmadığı için Hırvatistan'a zarar gelmedi.'' dedi.

İsrail uçaklar üzerinde yaptığı modernizasyonla satın alma anlaşmasını cazip hale getirmişti.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticeviç, İsrail’in sözleşme teklifi sürecinde ABD yetkililerinin satışı yeşil ışık yaktığı konusunda güvence verdiğini söyledi.

İsrail özür diledi

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adam, Hırvatistan'a anlaşılması beklenen F-16 savaş uçakları ile ilgili Hırvatistan'dan özür diledi.

Adam, ''Savunma Bakanlığı, İsrail ile Hırvatistan arasındaki işbirliğini derinleştirmeye büyük önem veriyor. Bu amaçla, İsrail'in bilgi birikimini ve teknolojisini taşıyan F-16 satışı için süreci başlattık.'' dedik.

Her iki ülkenin de davranışını “profesyonel ve saygın” olarak nitelendiren Adam, ''Şartlar maalesef hükümetin kontrolünün dışında kalan, öngörülemeyen sorunlar nedeniyle anlaşmayı gerçekleştirmemize izin vermedi'' dedi.

ABD'nin veto hakkı

İsrail'in Amerikan yapımı jetleri Hırvatistan gibi üçüncü bir tarafa satması için, her yıl müttefikine milyarlarca dolar yardım eden ABD'nin onayına ihtiyacı var.

Bunun nedeni ise ABD ile İsrail arasında Ekim 2016'da imzalanan askeri yardım paketi. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmaya göre, İsrail önümüzdeki on yılda ABD askeri finansmanında 38 milyar dolarlık bir pay alacak. Anlaşma, 2019'dan 2028'e kadar olan süreyi kapsıyor.

Bu anlaşma iki ülke arasındaki en büyük askeri anlaşma olarak tarihe geçti.