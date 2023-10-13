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Dünya

İsrail Filistinli çocukları ''potansiyel terörist'' ilan etti

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgedeki sivilleri, hastaneleri, evleri ve camileri hedef alıyor. İsrail, karadan ve havadan yasaklı fosfor bombası, güdümlü füzeler, F-16'lar ve İHA'larla yüzlerce Filistinli sivili katletti. Sivil katliamını aklama telaşına düşen İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistinli çocukların 'potansiyel terörist' olduğunu öne sürerek skandal ifadelerin kullanıldığı bir video paylaştı.

Akşam13 Ekim 2023 Cuma 23:45 - Güncelleme:
İsrail Filistinli çocukları ''potansiyel terörist'' ilan etti
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İşgalci İsrail, Gazze'yi havadan ve karadan acımasızca vurmaya devam ediyor. 7 gündür süren saldırılar sonucunda yüzlerce sivil öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Dünyanın Gazze'deki siviller hakkında bilmesi gerekenler" başlığıyla bir video yayımladı.

Akşam'ın haberine göre; Söz konusu videoda, Filistinli sivillerin, kadın ve çocukların "kasıtlı" olarak hedef alındığı adeta itiraf edildi.

Skandal ifadelerin yer aldığı videoda, Hamas'ın çocukları "terör kamplarında" eğittiği ve "potansiyel terörist" olarak yetiştirdiği öne sürüldü.

Sivil yerleşim yerlerinin, camilerin, evlerin ve okulların Hamas tarafından kullanıldığının iddia edildiği videoda, yer altı tünellerinin kazıldığı ve bu sebepten İsrail'in "imha ettiği" belirtildi.

Sivil katliamını aklama telaşına düşen, Filistinli çocukların "potansiyel terörist" olduğunu iddia eden İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'de yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutarak saldırılara devam edileceğini açıkladı.

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