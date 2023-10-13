İsrail Filistinli çocukları ''potansiyel terörist'' ilan etti

İşgalci İsrail, Gazze'yi havadan ve karadan acımasızca vurmaya devam ediyor. 7 gündür süren saldırılar sonucunda yüzlerce sivil öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Dünyanın Gazze'deki siviller hakkında bilmesi gerekenler" başlığıyla bir video yayımladı.

Akşam'ın haberine göre; Söz konusu videoda, Filistinli sivillerin, kadın ve çocukların "kasıtlı" olarak hedef alındığı adeta itiraf edildi.

Skandal ifadelerin yer aldığı videoda, Hamas'ın çocukları "terör kamplarında" eğittiği ve "potansiyel terörist" olarak yetiştirdiği öne sürüldü.

Sivil yerleşim yerlerinin, camilerin, evlerin ve okulların Hamas tarafından kullanıldığının iddia edildiği videoda, yer altı tünellerinin kazıldığı ve bu sebepten İsrail'in "imha ettiği" belirtildi.

Sivil katliamını aklama telaşına düşen, Filistinli çocukların "potansiyel terörist" olduğunu iddia eden İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'de yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutarak saldırılara devam edileceğini açıkladı.