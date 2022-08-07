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Dünya

İsrail, Gazze saldırısına devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara devam ettiğini duyurdu.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 14:57 - Güncelleme:
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, tank ve zırhlı birliklerle" saldırıların devam ettiği belirtildi.

Ordunun, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefler ve roket fırlatma alanlarının" vurulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırılarına tank ve zırhlı birliklerin de katıldığı kaydedildi.

- YARALI SAYISI 275'E YÜKSELDİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçündü gününde devam eden saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 235 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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