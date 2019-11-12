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İsrail, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olağanüstü hal ilan etti

İsrail, roket saldırıları nedeniyle Gazze sınırından itibaren 80 kilometrelik alanda olağanüstü hal ilan etti.

  • AA
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İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
 
Bennett, olağanüstü halin Gazze sınırından itibaren ülkenin orta kesimini kapsadığını söyledi.
 
Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu Gazze'den atılan ve ülkenin güneyindeki Siderot kentinde bir eve isabet eden roketin maddi hasara yol açtığını ancak ölü ve yaralı olmadığını aktardı.
 
İsrail ordusu, Gazze'den yaklaşık 190 roket atıldığını, bunlardan yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 
Ne olmuştu?
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.
 
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.
 
Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

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