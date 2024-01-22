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Dünya

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 25 bin 295'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 108 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi.

22 Ocak 2024 Pazartesi 06:55 - Güncelleme:
İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 25 bin 295'e yükseldi
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 108. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 25 BİN 295'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 190 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 340 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 295'e, yaralı sayısının ise 63 bine yükseldiği ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

14:04 Almanya, Gazze'de acil insani ara çağrısında bulundu

13:54 Ürdün, "iki devletli çözümü" reddeden İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyor

13:37 İsrailli yarbayın "Hamas'ın bebekleri öldürdüğü" iddiasını yerleşim yeri sakinleri yalanladı

13:18 İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e karşı adım atmasını istedi

13:06 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 190 artarak 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi

12:23 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu Han Yunus'taki 5 barınakta yerinden edilmiş 30 bin kişiyi hedef alan saldırılar düzenliyor

11:46 İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

11:29 Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

10:45 TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor

10:39 Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki ekibimizle iletişimi kaybettik

10:05 İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 13 sivil öldürüldü

02:37 Hizbullah: Lübnan topraklarına saldırı hazırlığındaki İsrail güçlerini vurduk

02:16 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti

00:53 Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen "Aksa Tufanı"na ilişkin bir rapor yayımladı

00:01 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir sivil daha öldü

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