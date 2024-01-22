İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 25 bin 295'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 108. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 190 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 340 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 295'e, yaralı sayısının ise 63 bine yükseldiği ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 190 artarak 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi

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