AA 16 Mayıs 2021 Pazar 08:43 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 08:44

İsrail ordusu, Gazze'de bugün Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nin de ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

Al Jazeera, saldırı öncesi binanın sahibi Cevad Mehdi ile İsrail istihbaratından adı açıklanmayan bir subay arasında yapılan telefon görüşmesini ekranlara taşıdı.

Görüşmede Mehdi, İsrailli subaydan binayı vurmadan önce gazetecilere kamera ve diğer gereçlerini almaları için 10 dakika daha müsaade etmelerini istiyor.

Bina sahibi Mehdi, "Sorumlu kimse bize 10 dakika daha vermesini isteyebilir misin? 15.00 ile 15.10 arasında hiçbir şey değişmez. Bina geri gelmeyecek sadece basın yeleği giyen 4 kişi, kameralarını ve diğer ekipmanlarını alacaklar, silah almayacaklar." diyor.

Gazetecilerin İsrail'in son saldırısında 8'i çocuk 2'si kadın 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gün boyu hastanelerde çekim yaptıklarını ve canlı yayın ortasında uyarıyı aldıklarını dile getiren Mehdi, binanın vurulmadan önce 10 dakika daha zaman kazanabilmek için İsraillileri ikna etmeye çalışıyor.

İsrailli subayın, "Hiç kimsenin binaya dönmesine izin verilmeyecek, hiç kimsenin." demesi üzerine Mehdi, yeniden 10 dakikalığına gazetecilerin binaya girmesine izin verilmesi talebini tekrarlıyor.

- İsrailli subay: "10 dakika falan olmayacak"

İsrailli subay Mehdi'nin talebini geri çevirerek, "10 dakika falan olmayacak, hiç kimsenin binaya girmesine izin verilmeyecek. Size zaten binayı boşaltmak için bir saat verdik. Bu onlar için, benim için değil. Bu benim değil onların hayatı." ifadelerini kullanıyor.

Gazetecilere 10 dakika izin verilmesi konusundaki talebini sürdüren Mehdi, "Çalışma hayatımız sona erdi. Hatıralarımızı, hayatımızı ziyan ettiniz. Ne isterseniz onu yapın. Şimdi kapatıyorum. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Sizden büyük Rab var." diyerek tepkisini dile getiriyor.

İsrailli subay ise adeta dalga geçercesine "Peygambere salavat getir" diyor ve binada kimse olup olmadığını soruyor.

Mehdi'nin binada kimsenin olmadığını teyit etmesiyle görüşme son buluyor.