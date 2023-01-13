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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi: İran 4 nükleer bomba yapacak güce sahip

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, İran'ın dört nükleer bomba üretmeye yetecek kadar zenginleştirilmiş maddeye sahip olduğunu iddia etti.

AA13 Ocak 2023 Cuma 14:06 - Güncelleme:
İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi: İran 4 nükleer bomba yapacak güce sahip
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, 16 Ocak'ta görev süresi dolacak Kohavi, medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Kohavi, gazetecilerle buluşmasında "İran bugün üçü yüzde 20, biri yüzde 60 seviyesinde olmak üzere 4 nükleer bomba üretmeye yetecek kadar zenginleştirilmiş malzemeye sahip." dedi.

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İran'daki nükleer tesisleri tahrip etmek amaçlı geçen yıl üç saldırı planı üzerinde çalışıldığını söyleyen Kohavi, büyük bir savaşa girilmesi durumunda ise askeri bölgelerin de hedef listesinde olacağını kaydetti.

"Son yıllarda İran'ın nükleer tesislerine ve diğer birçok hedefe saldırmak için hazırlıkları hızlandırıyoruz." diyen Kohavi, İsrail'in istihbarat ve hedef menzilini geliştirdiğini aktardı.

Kohavi ayrıca, Lübnan'da da Hizbullah'a ait binlerce hedeflerinin olduğuna işaret ederek, bu hedeflerin yeraltı cephanelerinden füzelerin saklandığı evlere kadar farklı şekilde olduğunu dile getirdi.

Görev süresi dolan Kohavi'nin yerine, 16 Ocak'ta Herzi Halevi Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak.

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