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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Kovid-19 görülen bir yetkiliyle görüşmesi nedeniyle karantinaya girdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve orduda görevli 2 generalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir askeri yetkiliyle görüşmeleri nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

AA31 Mart 2020 Salı 17:26 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:35
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin 10 gün önce katıldığı toplantıda bulunan bir askeri yetkilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bu gelişme üzerine Kochavi'nin yanı sıra söz konusu toplantıya katılan 2 generalin karantinaya girdiği ifade edildi.

Kochavi'de herhangi bir Kovid-19 semptomu görülmediği, kısa süre içinde de test yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Kochavi'nin hafta sonuna kadar ofisinde karantinada kalacağı, günlük çalışmalarına ise devam ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine dün karantinaya girmişti.

Netanyahu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı, buna karşın karantinada kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 831'e ulaşırken, 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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