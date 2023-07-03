İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9475
  • EURO
    28,3602
  • ALTIN
    1603.08
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail geri adım attı: Golan Tepeleri'nde rüzgar türbini inşası ertelendi
Dünya

İsrail geri adım attı: Golan Tepeleri'nde rüzgar türbini inşası ertelendi

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde kurulacak rüzgar türbini inşasını bir ay ertelediği belirtildi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
İsrail geri adım attı: Golan Tepeleri'nde rüzgar türbini inşası ertelendi
ABONE OL

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyanin Netanyahu'nun Dürzilerin baskılarının ardından Golan Tepeleri'nde kurulacak rüzgar türbinleri konusunda geri adım attığı ifade edildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ısrarcı tutumuna rağmen Netenyahu'nun rüzgar türbinleri inşa faaliyetlerini bir ay ertelediği kaydedildi.

Netanyahu'nun Dürzi toplumunun önde gelenleri, polis ve inşaatı yürüten firmayı söz konusu erteleme hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Yediot Ahranot'a göre, sorunun çözümü için Netanyahu'nun ofisi ve Dürzilerin temsilcileriyle ortak bir komisyon kurulacak.

İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ'NDE RÜZGAR TÜRBİNİ İNŞASI

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Dürzilerin yaşadığı köylerde ilk olarak Aralık 2020'de rüzgar türbini kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış ancak bölge sakinleri bunu köylerine karşı "savaş ilanı" olarak nitelemiş ve direniş göstermişti.

Bölge halkı geçen mart ayında düzenledikleri konferansta köylerinde rüzgar türbini kurulmasına tepki göstermiş, İsrail yargısı ise bölge sakinlerinin bu yönde yaptığı başvuruyu geri çevirmişti.

İsrail güçleri ile Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki köylerde rüzgar türbini kurulmasını protesto eden Dürziler arasında 20 Haziran'da arbede çıkmıştı.

Dürzi toplumunun önde gelenleri, Golan Tepeleri'nin kuzeyinde rüzgar türbini kurulması için yapılan çalışmaların bir an önce durdurulmasını istemişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan köylerde yaklaşık 25 bin Dürzi Arap yaşıyor.

  • İsrail
  • Golan Tepeleri
  • rüzgar türbini

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.