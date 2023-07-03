İsrail geri adım attı: Golan Tepeleri'nde rüzgar türbini inşası ertelendi

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyanin Netanyahu'nun Dürzilerin baskılarının ardından Golan Tepeleri'nde kurulacak rüzgar türbinleri konusunda geri adım attığı ifade edildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ısrarcı tutumuna rağmen Netenyahu'nun rüzgar türbinleri inşa faaliyetlerini bir ay ertelediği kaydedildi.

Netanyahu'nun Dürzi toplumunun önde gelenleri, polis ve inşaatı yürüten firmayı söz konusu erteleme hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Yediot Ahranot'a göre, sorunun çözümü için Netanyahu'nun ofisi ve Dürzilerin temsilcileriyle ortak bir komisyon kurulacak.

İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ'NDE RÜZGAR TÜRBİNİ İNŞASI



İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Dürzilerin yaşadığı köylerde ilk olarak Aralık 2020'de rüzgar türbini kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış ancak bölge sakinleri bunu köylerine karşı "savaş ilanı" olarak nitelemiş ve direniş göstermişti.

Bölge halkı geçen mart ayında düzenledikleri konferansta köylerinde rüzgar türbini kurulmasına tepki göstermiş, İsrail yargısı ise bölge sakinlerinin bu yönde yaptığı başvuruyu geri çevirmişti.

İsrail güçleri ile Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki köylerde rüzgar türbini kurulmasını protesto eden Dürziler arasında 20 Haziran'da arbede çıkmıştı.

Dürzi toplumunun önde gelenleri, Golan Tepeleri'nin kuzeyinde rüzgar türbini kurulması için yapılan çalışmaların bir an önce durdurulmasını istemişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan köylerde yaklaşık 25 bin Dürzi Arap yaşıyor.