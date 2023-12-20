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Dünya

İsrail GKRY'den Gazze'ye ''deniz koridoru'' açmaya hazırlanıyor

İsrail, kara işgalini genişlettiği ve barınma, gıda, temiz su sıkıntısı nedeniyle insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'ne yardımların deniz yoluyla gönderilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile değerlendirmelerde bulundu.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
İsrail GKRY'den Gazze'ye ''deniz koridoru'' açmaya hazırlanıyor
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen GKRY'de Rum mevkidaşı Constantinos Kombus ile Gazze'ye bir "deniz koridoru" açılması konusunu görüştü.

Rum mevkidaşı Kombus ile Larnaca Limanı'nı ziyaret eden Cohen, buradaki hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamaya göre, planlanan "deniz koridoru" kapsamında Gazze'ye gönderilen insani yardımlar Larnaca Limanı'nda kurulan çok amaçlı merkezde İsrail'in koordinasyonuyla teftişten geçerek "İsrail'e uğramadan" doğrudan Gazze'ye gönderilecek.

Cohen, Gazze'ye GKRY'den açılacak deniz koridorunun "İsrail'in Gazze Şeridi'nden ekonomik olarak çekilmesine katkı sağlayacağını" belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridindeki kara işgalini genişletmesinin ardından Gazze'ye İsrail'den mal girişinin sağlandığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı kapatılmıştı.

Mısır'dan Gazze'ye açılan Rafah Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımlar İsrail'in denetiminden geçiyor.

BM'ye bağlı insani kuruluşlar, 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonunun saldırılar karşısında zorla göç ettirildiği Gazze Şeridi'nde barınma imkanından yoksun sivillerin açlık, temiz su eksikliği, salgın hastalıklar riski altında yaşadığına ve insani yardımların yetersizliğine dikkati çekiyor.

  • İsrail işgali
  • Yardım deniz yolu
  • GKRY değerlendirmesi

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