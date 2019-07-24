İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'den ateşlenen füzeler Suriye'nin Dera şehrinin Tal al-Hara bölgesinde bulunan stratejik noktaları vurdu.

Rejimin resmi haber ajansı (SANA), vurulan noktaların daha önce de vurulduğunu ve Esed rejimi kontrolünde, İran destekli milislerin bulunduğu bir üs olduğunu duyurdu.

SANA'da yer alan haberde, en az iki rejim askerinin yaralandığı ve hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği belirtildi.

Tal al-Hara, Dera vilayeti’ndeki en yüksek nokta ve Golan Tepeleri'ne bakıyor. İsrail, konumu itibariyle stratejik öneme sahip noktanın kendisi için tehlike arz ettiğini düşünüyor ve İran milislerinin bölgede olmasına, gerçekleştirdiği saldırılarla tepki gösteriyor.