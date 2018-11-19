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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği bilgisi verildi.

- Yahudi yerleşimciler Urif köyünü hedef aldı

Öte yandan, İsrail askerleri korumasında onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus'un güneyinde bulunan Urif köyündeki okul ve evlere saldırdı.

AA muhabirine konuşan Köy Meclisi Başkanı Mazin Şehade, İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymak isteyen köy sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini söyledi.

Atılan gaz nedeniyle Filistinlilerin boğulma tehlikesi geçirdiğini belirten Şehade, askerlerin köydeki okulu kapattığını ve öğrencilerin girişini engellediğini ifade etti.

Urif köyü, son birkaç haftadır Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına hedef oluyor. Yerleşimciler daha önce de köyde Filistinli öğrencilerin eğitim gördüğü okula taşlarla saldırmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 250 civarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunduğu ve bu yerlerde 500 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşadığı belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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