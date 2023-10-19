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Dünya

İsrail güçleri en az 100 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
İsrail güçleri en az 100 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçlerinin en az 100 Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Serahane, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yetkililerinden Hasan Yusuf'un da olduğu bazı üyeleri ile eski milletvekillerinin de bulunduğunu ifade etti.

Serahane, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

İsrail tarafından ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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