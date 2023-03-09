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Dünya

İsrail güçleri, Gazze'de 4 Filistinli balıkçıyı yaraladı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan 4 Filistinli balıkçıyı yaraladı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
İsrail güçleri, Gazze'de 4 Filistinli balıkçıyı yaraladı
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Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine konuyla ilgili bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde avlanan 4 balıkçıyı plastik mermiyle yaraladığını belirten Ayaş, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'DE FİLİSTİNLİ BALIKÇILARA YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığı, 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de, balıkçılığı önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak değerlendiriyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçıları sık sık gözaltına alıyor ve teknelerine el koyuyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini de zaman zaman düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi, balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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