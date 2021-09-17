İsrail güçleri iki Filistinli çocuğu darp etti

AA 17 Eylül 2021 Cuma 00:29 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:29

Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinin Beyt Emr beldesi sakinlerinden Velid Sabarne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Muhammed (15) ve İbrahim (13) isimli iki oğlunu beldenin güneyinde bir fidanlıkta alıkoyduğunu ifade etti.

Söz konusu bölgeye gittiğinde önce İsrail askerlerinin oğullarına bağrışını ve dayak seslerini duyduğunu aktaran Sabarne, "Sonrasında askerlerin oğullarımı yere attıklarını, ayaklarıyla çiğneyip tekmelediklerini gördüm." dedi.

Filistinli baba, askerlerin çocuklarını darbetmesini engellemek için yaklaşmaya çalıştığında kendisini de tehdit ettiklerini ve yakın mesafeden iki el ateş ettiklerini söyledi.



Sabarne, "İşgalciler kısa bir süre sonra İbrahim'i serbest bıraktı ancak Muhammed'i gözaltına aldılar. Onu nereye götürdüklerini de bilmiyorum." diye konuştu.