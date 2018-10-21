İşgalci İsrail, Han el-Ahmer köyünün yıkımını erteledi
İşgalci İsrail, Filistinlilerin protestoları nedeniyle Han el-Ahmer köyünün yıkımını ertelediğini açıkladı.
- İHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Bedevi köyü Han el-Ahmer'i yıkımının ertelendiğini açıkladı.
Netenyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, müzakerelere bir şans vermek ve farklı kurumlardan alınan teklifleri değerlendirmek amacıyla yıkımın ertelendiği belirtildi.
Kararın açıklanmasının ardından köyde yaşayanlar, ellerindeki Filistin bayraklarını sallayarak ve şarkı söyleyerek sevinç gösterisi düzenlendi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf yaptığı açıklamada, Han el-Ahmer protestolarının yıkım kararı kaldırılana kadar devam edeceğini ve mücadelenin asla bitmeyeceğini söyledi.
Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de İsrail’in yıkım kararına karşı düzenlenen gösterilerde İsrail güçleri, protestocuları dağıtmak için Filistinlilere gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralanmıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi, 6 Eylül’de Han el-Ahmer’de yıkım kararı almıştı.
İsrail 23 Eylül’de Han el-Ahmer köyünde yaşayan ailelere “1 Ekim’e kadar evlerinden çıkmaları“ uyarısında bulunmuştu.
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