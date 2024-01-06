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Dünya

İsrail, Han Yunus'ta evi vurdu: 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
İsrail, Han Yunus'ta evi vurdu: 7 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Gece gündüz bölgede ayrım gözetmeksizin her noktayı vuran İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı noktaları hedef alıyor. İsrail güçleri akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi. El-Nabris ailesine ait olduğu öğrenilen evde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Dün akşamdan bu yana 26 Filistinli tutuklandı

Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlar İşleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 22 ve Gazze Şeridi'nde ise 4 Filistinliyi tutukladığı belirtildi. Açıklamada, tutuklamaların Kudüs'e bağlı Katana kasabası ile Batı Şeria'ya bağlı El Halil, Beytüllahim, Cenin, Ramallah ve Tulkarem kentlerinde düzenlenen baskında gerçekleştiği aktarıldı.

  • hava saldırısı
  • Han Yunus
  • Filistinli ölümler

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