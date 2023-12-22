İsrail: Hizbullah'ın saldırısında bir askerimiz öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden gönderdiği bir füzenin Yukarı Celile Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.

Füzenin patlaması sonucu bir İsrail askerinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ NOKTALARINI HEDEF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.