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Dünya

İsrail: Hizbullah'ın saldırısında bir askerimiz öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısı sonucunda bir askerinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını duyurdu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 21:15 - Güncelleme:
İsrail: Hizbullah'ın saldırısında bir askerimiz öldü
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden gönderdiği bir füzenin Yukarı Celile Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.

Füzenin patlaması sonucu bir İsrail askerinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ NOKTALARINI HEDEF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

  • İsrail ordusu
  • Hizbullah saldırısı
  • asker ölümü

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