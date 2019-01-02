İsrail hükümetinin Genelkurmay Başkanı’nın Esed’i devirme önerisini reddettiği ortaya çıktı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanan ve 15 Ocak’ta görevi devralması beklenen Aviv Kochavi’nin, Suriye’deki kanlı rejimin lideri Beşşar Esed’in, suikast dahil, devrilmesini önerdiği ama “tanıdık bir düşmanla başa çıkmayı tercih eden” İsrail hükümeti tarafından önerinin reddedildiği iddia edildi.

Suudi Arabistan merkezli Elaph gazetesinin ismini vermediği İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, dönemin Askeri İstihbarat Direktörü olan Aviv Kochavi’nin, Lübnan merkezli Hizbullah örgütüne desteği yüzünden Esed’i görevinden uzaklaştırma taraftarı olduğu belirtildi.

Haberde, Aviv Kochavi’nin, “İsrail’e İran, Hizbullah, (İran destekli) milisler ve bölgedeki Rus etkisinden felaketler getireceği” gerekçesiyle Esed’in ortadan kaldırılmasını önerdiği, fakat Mossad Başkanı Yossi Cohen’in Suriye’de gerektiğinde arka kanaldan iletişim kurabilecekleri bir adresi tercih ettiği belirtildi.

Elaph’a konuşan yetkilinin, “Suriye’de uzun süredir devam eden çatışmalarda görüldü ki, İsrail Suriye’de bir anlaşmaya varmak için sık sık Şam rejimiyle müzakereler yürütüyor.” dediği kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail’in, 8 yıldır süren iç savaş sırasında Esed’i ve rejimin liderlerini hedef alabilecek çok sayıda fırsat elde ettiği, bunun yerine rejime en az zararı verecek şekilde İran ve Hizbullah varlıklarını hedef aldığı vurgulandı.

Netanyahu: İsrail’in Esed ile bir problemi yok

Geçtiğimiz temmuz ayında Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu görüşmeler gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’e dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Esed ile bir problemleri olmadığını söylemişti.

“Esed rejimiyle bir sorunumuz olmadı, 40 yıldır Golan Tepeleri'nde tek bir kurşun bile atılmadı.” diye konuşan Netanyahu, Esed’in ülke genelinde tekrar kontrolü sağlamasına ve rejimin gücünü tekrar istikrara kavuşturmasına itirazları olmadığını açıkça ifade etmişti.

Ağustos ayında benzer açıklamalarda bulanan eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail’in işgali altında bulunan Golan tepeleriyle sınır bölgesinde Esed rejiminin tekrar kontrolü sağlamasının bölgeye sükûnet getireceğini ileri sürmüştü.