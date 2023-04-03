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Dünya

İsrail için kötü senaryo! 13 milyar dolar kaybedilebilir

İsrail Merkez Bankası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ertelediği hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonominin yılda 13 milyar dolar kaybedebileceğini bildirdi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
İsrail için kötü senaryo! 13 milyar dolar kaybedilebilir
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Merkez Bankası'nın paylaştığı raporda, hükümetin tartışmalı yargı reformunu kabul etmesi durumunda ekonominin yılda 47 milyar 600 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 13 milyar 160 milyon dolar) zarara uğrayabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, faizleri dokuzuncu kez yükselterek yüzde 4,5'e çıkartan Merkez Bankası'nın, ülkedeki faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardığı belirtildi.

İsrail ekonomisine dair "en iyi" ve "en kötü" senaryolara yer verilen raporda, "Mevcut duruma ilişkin beklentilerde, yargı sistemine dair yasama sürecinden kaynaklı büyük bir belirsizlik görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

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