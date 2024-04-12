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Dünya

İsrail ile ABD arasında 'İran' diplomasisi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, muhtemel İran saldırısına ilişkin görüşme yaptı.

AA12 Nisan 2024 Cuma 18:55 - Güncelleme:
İsrail ile ABD arasında 'İran' diplomasisi
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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla olası bir İran saldırısına ilişkin hazırlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Gallant, "Düşmanlarımız İsrail ile ABD'yi birbirinden ayırabileceklerini sanıyorlar ancak gerçek tam tersi, onlar bizi bir araya getiriyor ve bağlarımızı güçlendiriyorlar. Dayanışma içinde hareket ediyoruz." dedi.

İsrail'in, ortaklarıyla "yakın işbirliği içinde" hem karada ve hem de havada kendini savunmaya hazır olduğunu belirten Gallant, "Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gallant "İsrail'in gerçek dostu" olarak nitelendirdiği Kurilla ile görüşmesinde iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın işbirliğini de ele aldıklarını belirtti.

- İsrail, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.

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