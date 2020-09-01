İsrail ile BAE arasında ilk iş birliği anlaşması imzalandı

AA 01 Eylül 2020 Salı 13:44 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 13:44

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, BAE Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan anlaşma doğrultusunda, iki ülke arasında bankacılık ve finansal alanda iş birliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, BAE ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararının ardından yapılan ilk anlaşmanın iki ülke arasında karşılıklı yatırım ve iş birliğinin artırılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Netanyahu, "Çok yakında başta havacılık, turizm, ticaret olmak birçok alanda yeni anlaşmaları duyuracağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

