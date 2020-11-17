İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,715
  • EURO
    9,1644
  • ALTIN
    467.681
  • BIST100
    1259.72
Dünya

İsrail ile Biden arasında görüşme

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü.

AA17 Kasım 2020 Salı 21:44 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 21:44
ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kesin olmayan sonuçlara göre ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazan Joe Biden telefonda görüştü.

İsail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile resmî olmayan sonuçlara göre ABD'nin seçilmiş başkanı olan Biden arasındaki görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiği belirtildi.

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından Netanyahu ile Biden arasında yapılan ilk görüşmede, Biden'ın İsrail devleti ve onun güvenliğine olan bağlılığını yinelediği aktarıldı.

Netanyahu'nun ise Tel Aviv ile Washington arasındaki " özel" ilişkinin İsrail'in güvenliği için köşe taşı olduğunu kaydettiği ifade edildi.

Görüşmede iki liderin İsrail ile ABD arasındaki güçlü iş birliğini daha da artırma ve " yakın zamanda" bir araya gelerek birçok konuyu görüşme konusunda anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Netanyahu daha önde yayımladığı yazılı mesajla Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.