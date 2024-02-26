İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0932
  • EURO
    33,8036
  • ALTIN
    2030.93
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar
Dünya

İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında, son 24 saat içerisinde, çoğunlukta Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesi olmak üzere karşılıklı olarak şiddetli çatışmalar yaşandı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 23:40 - Güncelleme:
İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar
ABONE OL

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Elbeit Hermes 450 tipi insansız hava aracını karadan havaya füze ile düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda hava saldırısı için sıklıkla kullandığı İHA'nın maliyetinin 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İHA'nın düşürülmesinden hemen sonra İsrail güçlerine ait hava araçları ilk defa Lübnan'ın doğusundaki Beka vilayetindeki Baalbek kenti kırsalında Hizbullah'a ait 2 hedefe saldırdı.

Hizbullah Baalbek saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü doğrularken, bu saldırının karşılıksız kalmayacağı açıklaması yaptı.

Baalbek olayından hemen sonra İsrail bu sefer Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mecdal belde merkezinde bir aracı hedef aldı.

İsrail ordusu, araç saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından "Hassan Hüseyin Selami"yi öldürdüğünü açıkladı.

Selami'nin Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliğinden ve İsrail'e tanksavar füzelerin fırlatılmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Selami'nin öldürüldüğünü doğrulayan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde "Muhammed Ali Müsülmani" adındaki bir başka mensubunun da öldürüldüğünü belirtti.

- Hizbullah'tan toplamda 8 saldırı

Hizbullah, son 24 içerisinde İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan askeri noktalar ve yerleşim merkezlerine yönelik toplamda 8 saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki İsrail'in Nafah Askeri Üssünün 60 katyuşa füzesi, Ruveysat el Alem, Radar, Branit, Hadab Yarin ve Bağdadi mevzileriyle Ştula yerleşim birimlerinin de füze ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

  • İsrail-Hizbullah Çatışması
  • Lübnan Sınırı
  • Şiddetli Çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.