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Dünya

İsrail ile Lübnan sınırındaki çatışmalar aralıksız sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
İsrail ile Lübnan sınırındaki çatışmalar aralıksız sürüyor
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Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan topraklarında tanksavar füzeye sahip "iki grup" tespit edilerek hedef alındı.

Lübnan topraklarından İsrail ordusuna ait insansız hava aracına (İHA) ateş açılırken, ateş açılan nokta ise İHA ve topçu birlikleriyle vuruldu.

Açıklamada, söz konusu grupların kaç kişiden oluştuğuna dair ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 63 Hizbullah mensubu ile biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in beyaz fosfor bombası ile Lübnan'a düzenlediği saldırıda en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

  • İsrail saldırıları
  • Lübnan
  • ordu saldırısı

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