İsrail-İran gerilimi sonrası ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldı ve ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediği mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Dışişleri Bakanı Fidan'a, Türkiye'nin Orta Doğu'da gerilimin azaltılması yönündeki çabaları dolayısıyla teşekkür eden Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde de İsrail-İran geriliminde son durumu değerlendiren Blinken, mevkidaşlarına, "ABD'nin bölgede daha fazla gerginlik peşinde olmadığı" mesajını verdi.

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda hassas olduğunu aktaran Blinken, bundan sonraki sürece ilişkin bölgedeki ülkelerle yakın koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.