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Dünya

İsrail, İran'ın saldırılarını Çin'in doğrudan kınamamasından memnun olmadıklarını belirtti

İsrail yönetimi, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarını Çin'in doğrudan kınamamasından memnun olmadıklarını bildirdi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
İsrail, İran'ın saldırılarını Çin'in doğrudan kınamamasından memnun olmadıklarını belirtti
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İsrail'in Pekin Büyükelçiliği yetkilisi Yuval Waks, düzenlediği basın toplantısında, Pekin yönetiminden saldırıyı güçlü şekilde kınamasını ve İsrail'in kendini savunma hakkını açıkça tanımasını beklediklerini belirtti.

Waks, "Ne yazık ki bunu görmedik. Dolayısıyla açıklama nedeniyle mutsuzuz." dedi.

Çin ve İran'ın iyi ikili ilişkileri bulunduğunun farkında olduklarını ifade eden Waks, "Yine de İran'ın bölgemizdeki olumsuz rolü ve terör gruplarına desteği konusundaki derin endişelerimizi Çinli muhataplarımıza ilettik." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından dün yayımladığı yazılı açıklamada, bölgede gerilimin yükselmesinden duyulan endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, gerilimin Gazze'deki çatışmanın yayılmasına etki edebileceğine işaret edilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulanmıştı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da, İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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