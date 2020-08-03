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Dünya

İsrail, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktırdı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktırdı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 19:24
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Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs Belediyesi, El-Kak ve Ebu Subeyh ailelerine ait Silvan Mahallesi'ndeki evlerini yıktırdı.

Açıklamada, 3 evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktırıldığı öne sürüldü.

Kudüs'teki Filistinliler, yıkım kararı çıktığında evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor. Yıkım işlemini İsrail güçlerinin yapması durumunda ise masraf çok yüksek oluyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi'nin verilerine göre, İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana yıkılan evlerin sayısı 1900'ü aştı.

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