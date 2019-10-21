İsrail istedi, ABD askeri Irak’a çekiliyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın kararıyla Suriye’den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak’ın batısına gideceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Polmpeo’nun önceki gün İsrail’e yaptığı ziyaretinde Başbakan Benyamin Netanyahu ‘ASkerlerini Suriye’den çekmeyin’ diye yalvarmış olumsuz cevap alınca da en azından İran ve bölgede desteklediği milislere karşı Irak-Suriye sınırında kalmalarını istemişti. Ortadoğu ziyareti için ABD’den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Esper, Trump’ın kararıyla Suriye’nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak’ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi. Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak’a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak’ta DEAŞ’la mücadeleye devam edeceğini ve Irak’ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Trump’tan ‘petrolü kurtardık’ tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in sözlerinin aktardı. Trump, yaptığı paylaşımda, “Savunma Bakanı Mark Esperanto, ‘Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor’ ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!” ifadelerini kullandı.