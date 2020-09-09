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Dünya

''İsrail, Kosova'yı tanırsa Sırbistan, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak''

İsrail gazetesi, İsrail'in Kosova ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması halinde Sırbistan yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını yazdı.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:38
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın olduğu söylenen ve adı açıklanmayan bir yetkili, Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, İsrail'in Kosova'yı tanıyacağı şeklindeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırp yetkili, İsrail'in Kosova'yı tanımasının Belgrad ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini belirterek, "İsrail, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanırsa Sırbistan, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak. Ayrıca bu adım İsrail ile Sırbistan arasındaki ilişkilere zarar verebilir ve asla aynı şekilde olmaz. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Eylül'de yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın, büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtmişti.

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