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Dünya

İsrail kuvvetleri Lübnan'ın sınır beldesinde saldırdı

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir beldeye saldırı düzenlediği belirtildi.

AA16 Ocak 2024 Salı 12:28 - Güncelleme:
İsrail kuvvetleri Lübnan'ın sınır beldesinde saldırdı
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İsrail ordusu, sınırın hemen yanında yer alan Ayta eş-Şaab beldesine yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın Ayta eş-Şaab beldesinde yer alan tehdidi ortadan kaldırmak için saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın Kefrkilla beldesindeki Hizbulla'a ait anti-tank füze fırlatıcısına yönelik hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Basın Sorumlusu Rana Sahil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girmediğini söyledi.

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