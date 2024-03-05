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Dünya

İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor... 3 bölgeye hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA5 Mart 2024 Salı 06:29 - Güncelleme:
İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor... 3 bölgeye hava saldırısı düzenlendi
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.

10'A YAKIN FÜZENİN ATILDI

Açıklamada, kısa bir süre önce ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan topraklarından İsrail topraklarına doğru 10'a yakın füzenin atıldığının tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

TAYLANDLI 2 İŞÇİNİN YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü

  • İsrail ordusu
  • Hizbullah hedefleri
  • hava saldırısı
  • Lübnan güneyi

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