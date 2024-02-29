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Dünya

İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Hava saldırılarında 2 can kaybı

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında gerilim gittikçe tırmanıyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlendiği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan bir açıklama gelmedi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 02:18 - Güncelleme:
İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Hava saldırılarında 2 can kaybı
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyinde Sıddıkin ve Kefra bölgelerine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

2 CAN KAYBI, 14 YARALI

İsrail'in hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDU RADYOSU DUYURMUŞTU

İsrail ordusu radyosunun dün sabahki haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞMALARI

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

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