İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Hava saldırılarında 2 can kaybı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyinde Sıddıkin ve Kefra bölgelerine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu radyosunun dün sabahki haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.