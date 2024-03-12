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Dünya

İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor... Savaş uçakları Baalbek kentini hedef aldı

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır çatışmaları devam ediyor. İsrail savaş uçakları, 2'inci defa Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi.

AA12 Mart 2024 Salı 00:44 - Güncelleme:
İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor... Savaş uçakları Baalbek kentini hedef aldı
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İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi.

BOMBALARIN DÜŞTÜĞÜ KENTTE DUMANLAR YÜKSELDİ

Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Ensar beldesi, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.

İSRAİL GÜÇLERİ BİR EVE DE SALDIRDI

NNA başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah Hareketi ile sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda Baalbek kentine ilk hava saldırısını 26 Şubat'ta düzenlemişti.

CAN KAYIPLARI GİDEREK ARTIYOR

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 240 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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