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Dünya

İsrail Lübnan'a saldırdı! aynı aileden 8 kişi katledildi

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir binaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü. Saldırılarda Savana beldesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu da hayatını kaybetti.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 00:15 - Güncelleme:
İsrail Lübnan'a saldırdı! aynı aileden 8 kişi katledildi
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.

Binanın enkazından Hüseyin Bercavi, eşi Emel Mahmud, kızları Emeni Bercavi ve Zeynep Bercavi, çocuk yaştaki 2 torunu Mahmud Emir ve Hüseyin Ali Emir, kız kardeşi Fatima Bercavi ve yeğeni Gadir Abbas Tarhini'nin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 196 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

İSRAİL'İN DÜN LÜBNAN'A BAŞLATTIĞI GENİŞ HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Safed kentindeki Kuzey Komuta Merkezi'ne füze ile düzenlenen saldırının ardından dün Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı.

Saldırılarda Savana beldesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu öldü.

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