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İsrail Lübnan gazına göz dikti

İşgalci İsrail için Akdeniz’de keşif yapan gemi, Lübnan karasularına izinsiz girerek gaz ve petrol rezervlerini inceledi. İki ülke arasındaki tartışmalı parselde gerçekleşen olaya tepki gösteren Lübnan, “İsrail, ülkedeki krizden yararlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail, şimdi de gaz ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle enerji üssü haline gelen Akdeniz’de terör estirmeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve darbeci Sisi’nin Mısır’ı ile Türkiye karşıtı bir ittifak kuran işgal güçleri, Lübnan karasularına izinsiz girerek petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulundu. 

BM GÖRMEZDEN GELDİ 

Beyrut merkezli L’Orient-Le Jour gazetesi, İsrail açıklarında aylardır çalışmalar yürüten Yunanistan’a ait Panama bandıralı ‘Med Surveyor’ gemisinin geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek Lübnan karasularında arama yaptığını yazdı. İsrail için Akdeniz’de 1 Nisan’dan beri çalışmalarda bulunan Panama bandrollü geminin, Lübnan karasularında 7 -18 dakika boyunca kaldığı tespit edildi. İki ülke arasındaki kara ve deniz sınırlarını, gerginliklere karşı korumakla görevli Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise olayı görmezden geldi. Haberde Tel Aviv’in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasında bulunan gaz ve petrol hacmiyle ilgili veri topladığı kaydedilirken, Lübnan’ın ise buna karşı vakit kaybetmeden Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurması gerektiğine işaret edildi. 

Lübnan basınındaki haberlerde İsrail’in, Lübnan’daki siyasi ve ekonomik krizi fırsat bilip ülkenin Akdeniz’deki gaz ve petrol kaynaklarına göz diktiği dile getirildi. 

KRİZDEN BESLENİYOR 

Siyasiler de olaya tepkisiz kalmadı. Kalkınma ve Kurtuluş Bloku Genel Sekreteri Enver el-Halil, önceki gün başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, farklı konulara odaklanan Lübnanlıların, İsrail’in ülke egemenliğine yönelik ihlallerine kayıtsız kalmamaları gerektiğini söyledi. Milletvekili Mişel Musa ise İsrail’in Lübnan’da 2 aydır devam eden protestolar ve hükümetin istifa etmesinden yararlanarak kendi adına birtakım kazanımlar elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye’ye karşı Yunan-ABD ittifakı

Libya-Türkiye mutabakatı sonrası Doğu Akdeniz’deki hesapları bozulan Yunanistan, bölgede dengeleri değiştirmek için ABD’ye başvurdu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya geldi. Yunan basınında yer alan haberlerde önceki gün gerçekleşen toplantıda Miçotakis Türkiye’yi provokatif eylemlerde bulunmakla suçladı. Yunan liderin Akdeniz’deki gerilim nedeniyle ABD’den yardım istediği kaydedildi.

Trilyonluk rezervde parsel kavgası

Lübnan’ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğal gaz rezervinin 96 trilyon metreküp, olduğu tahmin ediliyor. Beyrut, 2017 yılında küresel şirketlere arama izni verdiği 8, 9 ve 10 numaralı bloklara İsrail itiraz ediyor. Tel Aviv Lübnan karasularıyla çakışan parsellerin kendisine ait olduğunu savunuyor.

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